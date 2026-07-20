Silivri'de dehşet anları! Freni boşalan belediye kamyoneti durağa daldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halinde bulunan Silivri Belediyesi'ne ait çalışma kamyonetinin henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. İçinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, aniden hareket ederek yolun karşısına doğru ilerlemeye başladı.

DURAKTAKİ KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan sürücüsüz araç, yolun karşı tarafında bulunan minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle o esnada durakta beklemekte olan bir kadın, hızla gelen kamyonetin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik içerisinde yaralı kadının yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kamyonetin altından çıkarılan yaralı kadına ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise caddede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.