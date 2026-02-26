Silivri'de fabrika yangını!
İstanbul Silivri'de kablo ve inşaat malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı ve alev topuna dönen tesise, Anadolu Yakası da dahil olmak üzere birçok bölgeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, sabah saatlerinde Silivri Ortaköy'deki Harput Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.
Kablo ve inşaat malzemeleri üretilen tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı alev topuna çevirdi. Yangın esnasında tesisin içinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine Andolu Yakası dahil bir çok bölgeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye erlerinin fabrikadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.