Silivri'de fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Silivri ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. İlçedeki Alipaşa Mahallesi'ndeki bir otluk alanda saat 12.38'de yangın meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki meydana gelen yangın, bölgedeki plastik ambalaj fabrikasına sıçradı.

Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde 2 ambulansın tedbiren tutulduğu öğrenildi.