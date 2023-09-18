Silivri'de fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Silivri ilçesindeki otluk alanda meydana gelen yangın fabrikaya sıçradı. Fabrikada büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Silivri'de fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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İstanbul'un Silivri ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. İlçedeki Alipaşa Mahallesi'ndeki bir otluk alanda saat 12.38'de yangın meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki meydana gelen yangın, bölgedeki plastik ambalaj fabrikasına sıçradı.

istanbul silivri fabrika yangını

Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde 2 ambulansın tedbiren tutulduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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