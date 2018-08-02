Gerginlik çıktı, jandarmanın araya girmesiyle olaylar yerini sakinliğe bıraktı.
Görüntüler Şırnak'ın Silopi ilçesinden. Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için gitti.
Görevlilerle, vatandaşlar arasında elektrik kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Yaşanan arbede üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Jandarmanın müdahalesiyle gerginlik sona erdi.
ulusal.com.tr
Şırnak'ın Silopi ilçesinde abone tespiti için bölgeye giden DEDAŞ ekipleriyle vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle olaylar yatıştı.
Gerginlik çıktı, jandarmanın araya girmesiyle olaylar yerini sakinliğe bıraktı.