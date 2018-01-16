"Silvan Barajı ile 300 bin hektar alan sulanacak, engellemeye çalıştılar ama güçleri yetmedi, yetemeyecek. Bu büyük devlet ve millet yoluna kararlılıkla devam ediyor ve edecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan Barajı ile 300 bin hektar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Vali Güzeloğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç'ı ziyaret etti.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Güzeloğlu, PKK ve FETÖ terör örgütleri ile iş birlikçilerinin ihanetleri yüzünden Dicle ilçesinde çok büyük acıların yaşandığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle hizmetlerin ve yatırımların gerçekleşmediğini anımsatan Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Devletin ihale ettiği, müteahhidin eşyasıyla aracıyla geldiği şantiyeler yakılıp yıkılmış ve hizmetin önüne geçilmiş. Bu ihaneti millete karşı yaptılar ve milletin gelişmesinin önünde engel oldular. Milletin fakirliğinin ve sıkıntısının giderilmesine engel oldular. Hani'deki Güçlü Göleti engellediler. Bu gölet yapılsa ne olacaktı? Toprak su ile buluşacaktı. Su ile buluşunca o kuru topraktan alınan bir ürün en az iki ürün olacaktı. Kazanç yüzde 100 artacaktı ama ihanet, milletin gelişmesine ve kalkınmasına engel oldu."



" Engellemeye çalıştılar ama güçleri yetmedi, yetmeyecek"

Terör örgütü PKK'nın Silvan Barajı'nın yapımını da engellemeye çalıştığını belirten Güzeloğlu, "Silvan Barajı ile 300 bin hektar alan sulanacak. Engellemeye çalıştılar ama güçleri yetmedi, yetemeyecek. Bu büyük devlet ve millet yoluna kararlılıkla devam ediyor ve edecek." ifadesini kullandı.



"Yetersizlik bir kader mi?"

Güzeloğlu, Dicle'deki vatandaşların hak ettiği hizmeti almasına katkı sunacaklarını dile getirdi.

Dicle Belediyesine görevlendirme yapıldığını anımsatan Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devralınan mezarlık bile ölüye saygısı olmayan bir zihniyetin mezarlığı. Şu hali bile yetersiz. Demek ki eski hali nasıl bir haldeydi? Yazık günah değil mi? Bu altyapısızlık, yetersizlik bir kader mi? Bu zihniyetle yapılan hizmetler gerideki yıllar yapılsaydı Dicle’nin sokakları, caddeleri nasıl olurdu? Bir yılda bunlar olmuş. 10 yıl bu anlayışla kaynaklar Dicle’ye harcansaydı bugün Dicle nasıl olurdu? İşte kaybımız bu ama biz kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."