Aralarında Diyarbakır’ın Silvan İlçe Emniyet Müdürünün de olduğu 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Silvan Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.



Hedefde Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen isimler vardı.



Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı kişiler arasıdna Silvan ilçe Emniyet Müdürü ile 4 polisin de olduğu açıklandı.



"Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa" muhalefet suçlamasıyla Diyarbakır Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.





ulusal.com.tr