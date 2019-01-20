Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Silvan Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Hedefde Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen isimler vardı.
Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı kişiler arasıdna Silvan ilçe Emniyet Müdürü ile 4 polisin de olduğu açıklandı.
"Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa" muhalefet suçlamasıyla Diyarbakır Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
ulusal.com.tr
Aralarında Diyarbakır’ın Silvan İlçe Emniyet Müdürünün de olduğu 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Silvan Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.