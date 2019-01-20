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Silvan'da İlçe Emniyet Müdürü dahil 8 kişi gözaltına alındı

Aralarında Diyarbakır’ın Silvan İlçe Emniyet Müdürünün de olduğu 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Silvan'da İlçe Emniyet Müdürü dahil 8 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Silvan Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Hedefde Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen isimler vardı.

Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı kişiler arasıdna Silvan ilçe Emniyet Müdürü ile 4 polisin de olduğu açıklandı.

"Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa" muhalefet suçlamasıyla Diyarbakır Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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