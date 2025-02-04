Simit fiyatlarına gizli zam! 35 işletmeye yasal işlem başlatıldı

İstanbul'da bazı işletmelerin, resmi tarifeye uymadan simit fiyatlarına zam yaptığı tespit edildi. 100 gram simidin 10 lira olması gerekirken, bazı işletmelerin simidi 20 liradan satmaya başladığı ortaya çıktı.

Haber Global'e göre, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 18 ilçede 35 işletmenin izinsiz fiyat artışı yaptığı belirlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simit fiyatlarıyla ilgili denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir."

RESMİ TARİFEYE UYMAK ZORUNLU

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, İstanbul'da 100 gram simidin resmi satış fiyatı 10 lira olarak belirlenmiş durumda. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması gerekiyor.