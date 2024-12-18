Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, olaydan 8 ay önce ayrıntılı plan yaparak, cinayeti tasarladıkları belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı
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Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden 8 ay önce ayrıntılı plan yaptıkları belirtildi. Suçu önceden tasarladıkları bildirildi.

Sanık Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemelerde, Ateş’e dair ayrıntılı araştırma yaptığı, kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda bilgi topladığının belirlendiği kaydedildi. Sanık Doğukan Çep'in de sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği belirtildi.

Kararda, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un, Ateş'in Çukurambar'daki ofisinin çevresinde keşif yaparak cinayetin ayrıntılarını planladıkları aktarıldı.

Cinayet sonrası motosikletle olay yerinden uzaklaşan tetikçi Özyağci'nin, Gölbaşı ilçesinde bekleyen sanık Demirbaş tarafından araçla kaçırıldığı bilgisine yer verildi. Demirbaş ve dosyanın diğer sanıklarından Emre Yüksel'in, Özyağci'yi İstanbul'a götürdüğü ifade edildi.

Kamera kayıtları ve bilirkişi raporundan Sinan Ateş'e, sanık Özyağci'den başka ateş eden kimsenin olmadığının anlaşıldığı bildirildi.

Kararda, sanık Çep'in duruşmadaki savunmasına suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği kaydedildi.

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