Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından Antalya'dan Karabük'e getirilen Sinan Sertel için Safranbolu'daki Siteler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Burada bekleyen Sertel'in yakınları ve çalışma arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.



Kılınan cenaze namazına Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Namazın ardından Sertel'in cenazesi, Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada S.P. (32), Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan S.P, tutuklanmıştı.