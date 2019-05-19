Adıyaman'dan üniversite sınavına girmek için Sivas'a gitmek isteyen yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Kaynak: AA
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0607 plakalı öğrenci servisi, Adıyaman-Besni kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecekleri öğrenilen Irak ve Suriye uyruklu 9 genç yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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