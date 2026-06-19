Sınava gidiyorum deyip sırra kadem bastı: 18 gündür haber alınamıyor!

Çalışmaları yakından takip eden ve oğlunun bulunması için yardım talep eden baba Şenol Duras, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Duras, genç öğrenciyi sınavları için İstanbul'a uğurladıklarını düşündüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz oğlumuzun İstanbul'a gittiğini düşünüyorduk. Buradaki bir tesisin sahibi de oğlumuzun 6-7 Haziran tarihlerinde bölgede görüldüğünü söyledi. Bu nedenle arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı"