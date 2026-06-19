Sınava gidiyorum deyip sırra kadem bastı: 18 gündür haber alınamıyor!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesini ziyaret ettikten sonra sınavları için İstanbul'a döneceğini söyleyerek evden ayrılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'tan 18 gündür haber alınamıyor.
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hamza Duras, sınav dönemi öncesinde ailesinin yanına Safranbolu'ya geldi. Ziyaretin ardından sınavlarına girmek amacıyla İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan gençten o günden bu yana hiçbir iz yok.
9 Haziran tarihinde cep telefonuyla olan irtibatı tamamen kesilen 22 yaşındaki genç için ailesi, 13 Haziran'da resmi kayıp başvurusunda bulundu.
İSTANBUL'A GİTMEYİP ESKİ ÇARŞI'DA KONAKLAMIŞ
Kayıp ihbarının ardından başlatılan incelemelerde, Duras'ın İstanbul'a gitmediği ve Safranbolu Eski Çarşı bölgesinde konakladığı ortaya çıktı. Olayın geçmişine bakıldığında gencin, 3 Haziran'da arkadaşlarına bölgedeki ormanları gezeceğini söylediği öğrenildi.
Görgü tanıklarının ifadeleri de arama çalışmalarının yönünü değiştirdi. Bölgedeki bir tesis sahibinin, Hamza Duras'ı 6-7 Haziran tarihlerinde Çamtarla mevkiinde gördüğünü belirtmesi üzerine ekipler bu noktaya sevk edildi.
Alınan yeni bilgiler doğrultusunda Çamtarla mevkii merkez alınarak geniş çaplı bir tarama faaliyeti başlatıldı. Jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, bölgedeki sık ormanlık alanlar ve zorlu kanyonlar taranıyor. Ekiplerin arazi şartlarındaki arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmaları yakından takip eden ve oğlunun bulunması için yardım talep eden baba Şenol Duras, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Duras, genç öğrenciyi sınavları için İstanbul'a uğurladıklarını düşündüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz oğlumuzun İstanbul'a gittiğini düşünüyorduk. Buradaki bir tesisin sahibi de oğlumuzun 6-7 Haziran tarihlerinde bölgede görüldüğünü söyledi. Bu nedenle arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı"
Oğlunun sınav haftasında olması nedeniyle ilk etapta şüphelenmediklerini dile getiren baba Duras, "Telefonlarımıza yanıt vermedi. Sınav haftası olduğu için üzerine fazla gitmedik. Daha önce de derslerinden dolayı zaman zaman telefonlarını açmadığı oluyordu. Ancak 9 Haziran'da telefonla bağlantı tamamen kesilince kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.