Sincan’da feci kaza: Çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 40 yaşındaki S.U. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sincan’da feci kaza: Çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, Fatih Mahallesi Orta Caddesi üzerinde meydana gelen korkunç kazada, bir kişi çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Bucak Caddesi'nden Orta Caddesi'ne doğru seyreden Sincan Belediyesine ait çöp kamyonunun, yolun karşısına geçmeye çalışan S.U.'ya çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın ardından kamyon, S.U.'yu altında sürükleyerek ciddi şekilde yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 40 yaşındaki S.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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