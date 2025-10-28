Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı

Balıkesir Sındırgı'yı sarsan depremde İbrahim Erbaş'a ait ahır yerle bir oldu. Tüm umutlar tükenmişken enkazdan gelen ses mahalleliyi seferber etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde, İbrahim Erbaş isimli vatandaşa ait bir ahırın çöktüğü bildirildi. Çöken ahırın enkazı altında kalan bir eşek, çevredeki vatandaşların gösterdiği yoğun çaba neticesinde sağ olarak kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

"KOMŞULARIMIZIN YARDIMIYLA SAĞ SALİM ÇIKARDIK"

Sarsıntının hemen ardından bölgeye koşan mahalle sakinleri, ahırın yıkıldığını fark edince derhal kurtarma çalışmalarını başlattı. Enkazın altından gelen bir ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, molozları büyük bir dikkatle kaldırarak eşeğe ulaşmayı başardı. Toz ve enkaz yığınları arasından çıkarılan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan o kurtarma anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, insanların büyük bir dikkat ve özveriyle çalıştığı anlar ile eşeğin enkazdan çıkarıldığı anda yaşanan büyük sevinç gözler önüne serildi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

