Sındırgı'da kabus bitmedi: Gece boyu beşik gibi sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Bu sarsıntıdan sadece 6 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. Sındırgı'da saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise 6,29 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Bölge sabaha karşı yine sallandı. Sındırgı'da saat 05.36'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Son depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.