Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar toprağa verildi

İstanbul Kartal’da bir lisede, şakalaşma sırasında arkadaşından aldığı yumruk darbesiyle yere düşen 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar yaşamını yitirdi. Olay sonrası arkadaşı tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar toprağa verildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Kartal'da bir lisede arkadaşının attığı yumrukla hayatını kaybeden 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar, Bilecik’te toprağa verildi.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İsmail Mert Küçükbaşar’a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Mert Küçükbaşar dün gece hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar, bugün öğle namazına müteakip Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Merkez Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazın ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığına defnedildi. Ressam yazar Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin evlendik 10 yıl sonra tedavi sonucu dünyaya gelen İsmail Mert’in evin tek oğlu olduğu belirtildi.

Küçükbaşar’ın okuldan arkadaşı Egehan Yıldırım, Mert’in ölüm haberi sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Olay sonrası direkt ambulans geldi okulumuza. Mert çok saygılı çok iyi biriydi. Keşke Bilecik’e beraber gelseydik ama bu sebepten değil. Ben Mert’in 12 yıllık ana okuldan bu yana arkadaşıydım. Allah rahmet eylesin” dedi.

Öte yandan İsmail Mert Küçükbaşar’ın TEKNOFEST Robotik Sistemler dalında yarıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

lise öğrencisi
Günün Manşetleri
Yeni şube müdürlüğü kuruldu
İşte heyetin soracağı ilk soru
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
Çok Okunanlar
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Altın fiyatları (23 Kasım 2025)
Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025) Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025)
5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? 5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık
Meteoroloji uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor