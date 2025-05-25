Sınır hatlarında kuş uçmuyor: 30 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından Edirne ve Kırklareli’nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri, yasa dışı göç hareketliliğini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

EDİRNE’DE 22 GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne’de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı bölgelerde saklandığı belirlenen 22 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenlerin kimlik kontrolleri ve sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRKLARELİ’DE KOFCAS’TA OPERASYON

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kofçaz ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri devriye sırasında 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.