Sınır hatlarında kuş uçmuyor: 30 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 30 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından ilgili geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından Edirne ve Kırklareli’nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri, yasa dışı göç hareketliliğini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
EDİRNE’DE 22 GÖÇMEN YAKALANDI
Edirne’de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı bölgelerde saklandığı belirlenen 22 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenlerin kimlik kontrolleri ve sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
KIRKLARELİ’DE KOFCAS’TA OPERASYON
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kofçaz ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri devriye sırasında 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı