Kars'ın Akyaka ilçesinden sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen'in serbest bırakıldığı ve bugün Türkiye'ye dönebileceği belirtildi.

Baba Mustafa Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Umut Ali Özmen'in, 24 Temmuz 2018'de sınır ihlali yapması üzerine Ermenistan'da gözaltına alındığını hatırlattı.



Oğlunun, dün akşam saat 19.00 sularında serbest bırakıldığını söyleyen Baba Özmen, "Şu an birlikteyiz. Umut'un pasaportu olmadığı için bazı işlemler, yazışmalar halen sürüyor. İşlemlerin ve yazışmaların bitmesi durumunda bugün yola çıkmayı planlıyoruz. Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçiş yapacağız." dedi.



Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde oturan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Ermenistan'da gözaltına alınmıştı.



Olayın haber alınmasının ardından Ermeni makamlarının konunun diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine Kars Valiliği, Özmen'in iadesinin sağlanması için durumu Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına bildirmişti.