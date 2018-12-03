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Sınır kapılarında yığılma

Kapıkule'de tır kuyruğu çilesi bitmek bilmiyor. Bu kuyruk bazen saatleri, bazen günleri hatta bazen haftaları buluyor. Bulgaristan tarafında yaşanan kriz sürerken, havaların iyice soğuduğu Edirne'de şoförler isyanda...

Sınır kapılarında yığılma

Burası Kapıkule Sınır Kapısı, kuyruk 15 kilometre.

Burası da Hamzabeyli Sınır Kapısı, kuyruk 8 kilometre... 

Manzara artık alışıldık. Bulgaristan tarafında yaşanan kriz nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırlar sınır kapılarına yığıldı kaldı. 

Yoğunluk nedeniyle tır parkında yer kalmadı.  Kışın soğusunda bazen günlerce çıkış yapmayı bekleyen şoförler isyanda.

Trafik ekipleri ise düzeni sağlamak için denetimde. Sırayı bozana ceza var...

Kapıkule Sınır Kapısında yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Bulgaristan'ın tır yoğunluğunu giderememesi durumunda, kuyruğun hafta sonuna doğru daha da artması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kapıkule
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