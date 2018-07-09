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Sınır kapısında dönüş yoğunluluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü sürüyor. Şimdiye kadar 30 bini aşkın Suriyelinin yurda giriş yaptığı belirtilirken geri kalanların da 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

Sınır kapısında dönüş yoğunluluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdiler.

Bayramın ardından dönüş yoluna düştüler... 

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılan Suriyeliler yanlarında getirdikleri çanta ve eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye alındı.

Şu ana kadar 30 bini aşkın kişinin döndüğü belirtilirken bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.
Etiketler; #suriye
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