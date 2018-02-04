Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda giriş yaptıkları Edirne'yi çevre yolu üzerinden geçip gitmemeleri için çalışma yapılacak.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda giriş yaptıkları Edirne'yi çevre yolu üzerinden geçip gitmemeleri için çalışma yapılacak.



Her yıl haziran ayı ortasından itibaren yüz binlerce Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşı, Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye geliyor.



Memleketlerine bir an önce ulaşmak isteyenlerin büyük çoğunluğu Edirne kent merkezine sapmadan çevre yolundan İstanbul'a geçiyor.



Yurt dışından gelen vatandaşların, tarihi mirasıyla açık hava müzesini andıran Edirne'de konaklayıp, kentin kültürel zenginliklerini görmeleri ve yolculuklarına daha dinlenmiş şekilde çıkmaları için çalışma yürütülecek.



Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarından yılda 3 milyonun üzerinde kişinin yurda geldiğini söyledi.



Vatandaşların büyük bölümünün Edirne'ye uğramadan memleketlerine gittiğinin bilindiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Gurbetçilerimizin büyük bir bölümü buraya uğramadan geçiyor. Bu konuda da biz yeni çalışmalarla onları nasıl çekebiliriz, nasıl onlara bazı hazırlatmalar yapabiliriz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü o konu turizm komisyonlarında da dile getirilmişti. Onlarla ilgili de yaza kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız."