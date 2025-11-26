Sinir krizi geçiren adam 30 işçinin kaldığı binayı ateşe verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacağını tahsil edemediğini iddia eden şüpheli, önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti, ardından 30 işçinin kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe verdi. 4 işçinin dumandan etkilendiği olayda, binada mahsur kalan işçilerin birbirine bağladıkları çarşaflarla pencerelerden aşağı inerek kurtuldukları anlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

DAİREYİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada meydana geldi. İddiaya göre bölgede firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını alamadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken R.Ö., kendisinin de kaldığı daireyi ateşe verip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan R.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan binada mahsur kalan işçilerin birbirine bağladıkları çarşaflarla pencereden sarkarak aşağı indiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.