Sınırda dehşet anları! "Aynama vurdun" dedi, meslektaşına demir sopayla saldırdı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Türkiye'nin Suriye'ye açılan kapısı olan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yük boşaltmak için bekleyen iki tırın karıştığı maddi hasarlı kaza, şiddet olayına dönüştü. Kazanın ardından aracından inen bir tır sürücüsü, meslektaşına demir sopayla saldırarak darp etti ve küfürler savurdu.

Olay, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari geçişlerin sağlandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Tampon bölgeye geçiş yaparak yüklerini boşaltmak için sırada bekleyen iki tır arasında maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandı. Kazaya sinirlenen tır sürücülerinden biri aracından inerek diğer tıra yöneldi.

"AYNAMA VURDUN" DİYEREK ARAÇ İÇİNDE DARP ETTİ

Kazanın ardından "Aynama vurdun" diyen öfkeli sürücü, elindeki demir sopayla meslektaşının bulunduğu tıra girdi. Araca zarar veren şahıs, tır içerisindeki meslektaşını demir sopayla darp etmeye başladı ve aynı esnada ağır küfürler yağdırdı. Saldırıya uğrayan tır sürücüsü, aldığı darbeler sonucu ağzından yaralandı.

Darp edilen tır sürücüsü, kendisine saldıran meslektaşını "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun" diyerek durdurmaya çalıştı. Saldırganın hakaretlerine ve fiziksel şiddetine devam etmesi üzerine mağdur sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, kızgın tır sürücüsünün araca zarar verdiği, meslektaşını darp ettiği ve küfür ettiği anlar yer alıyor. Kayıt esnasında mağdur sürücünün, meslektaşını durdurmak amacıyla "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun. Arabaya vurma, bu görüntüyü jandarmaya göndereceğim" şeklinde uyarıda bulunduğu duyuluyor.

JANDARMAYA ŞİKAYETTE BULUNDU

Yaşanan şiddet olayının ardından ağzından yaralanan sürücü, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Çektiği görüntüleri yetkililerle paylaşan tır sürücüsünün, konuyu jandarmaya taşıyarak kendisine saldıran meslektaşından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan sürecin devam etmesi bekleniyor.