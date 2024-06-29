Sınırda FETÖ Operasyonu

MSB tarafından yapılan açıklamada, sınır güvenliğinin sağlanması için yasa dışı geçişlerle mücadelenin devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışan 7 kişi, Edirne'deki sınır birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan kişilerin 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."