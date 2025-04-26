Sınırda sıkı denetim: Kırklareli ve Edirne’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından Kırklareli ve Edirne’de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 24 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sınırda sıkı denetim: Kırklareli ve Edirne’de 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRKLARELİ’DE 5 GÖÇMEN SINIRDA YAKALANDI

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, kimlik tespit ve işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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