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Sinop 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sinop 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Sinop'ta,  31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Sinop'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Vatan Partisi
Sinop merkez: Sebahattin Canık 

Adalet ve Kalkınma Partisi
Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)
Boyabat: Şefik Çakıcı
Erfelek: Mehmet Uzun 
Ayancık: Recep Ak 

Gerze: Cevat Şensoy 

Saraydüzü: Hasan Peker 

Durağan: Ahmet Kılıçaslan 

Dikmen: Adnan Acar 

Türkeli: Veysel Şahin 


Cumhuriyet Halk Partisi
Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)

Dikmen: Saim İstanbullu 

Gerze: Osman Belovacıklı 

Erfelek: Muzaffer Şimşek 

Ayancık : Hayrettin Kaya 

Durağan: Mustafa Eker


Milliyetçi Hareket Partisi
Türkeli: Halil Dilek Özcan 

Durağan: Fehmi Dalkılıç 

Saraydüzü: İbrahim Kanber 

Gerze: Kerim Ulusoy 

Dikmen: Vedat Dağlı 

Ayancık: Özay Çetin 

Boyabat: Şükrü Kaya 

Erfelek: Abdurahman Gülen


İYİ Parti
Boyabat : Hasan Kara 

Gerze: Cemal Yıldız 

Durağan: Ümit Demir 

Saraydüzü : Kadir Çiçek



Saadet Partisi
Sinop Merkez: Sefa Yalın 

Ayancık: Cumhur Övet 

Boyabat: Birol Aydın 

Dikmen: Bekir Aydın 

Durağan: Necati Çördükçü 

Erfelek: Yücel Tuna 

Gerze Mehmet Ali Yavuz 

Saraydüzü: Basri Baş 

Türkeli: İsmail Özcan

Demokrat Parti 
Sinop merkez: Orhan Sarı  


Büyük Birlik Partisi
Türkeli: Şerife Fener  

Bağımsız Türkiye Partisi
Sinop merkez: Hüseyin Gül 
Boyabat: Hasan Kaya 

Türkiye Komünist Partisi
Sinop merkez: Cazım Akray 


Demokratik Sol Parti
Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı  

Türkeli: Recep Keser 
Boyabat: Davut Çalhan 


Bağımsız adaylar
Sinop merkez: Mete Çağdaş 
Türkeli: Haşim Özcan 

Etiketler; #Sinop
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