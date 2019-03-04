Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sinop'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Sinop'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Sinop merkez: Sebahattin Canık



Adalet ve Kalkınma Partisi

Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)

Boyabat: Şefik Çakıcı

Erfelek: Mehmet Uzun

Ayancık: Recep Ak



Gerze: Cevat Şensoy



Saraydüzü: Hasan Peker



Durağan: Ahmet Kılıçaslan



Dikmen: Adnan Acar



Türkeli: Veysel Şahin





Cumhuriyet Halk Partisi

Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)



Dikmen: Saim İstanbullu



Gerze: Osman Belovacıklı



Erfelek: Muzaffer Şimşek



Ayancık : Hayrettin Kaya



Durağan: Mustafa Eker





Milliyetçi Hareket Partisi

Türkeli: Halil Dilek Özcan



Durağan: Fehmi Dalkılıç



Saraydüzü: İbrahim Kanber



Gerze: Kerim Ulusoy



Dikmen: Vedat Dağlı



Ayancık: Özay Çetin



Boyabat: Şükrü Kaya



Erfelek: Abdurahman Gülen





İYİ Parti

Boyabat : Hasan Kara



Gerze: Cemal Yıldız



Durağan: Ümit Demir



Saraydüzü : Kadir Çiçek







Saadet Partisi

Sinop Merkez: Sefa Yalın



Ayancık: Cumhur Övet



Boyabat: Birol Aydın



Dikmen: Bekir Aydın



Durağan: Necati Çördükçü



Erfelek: Yücel Tuna



Gerze Mehmet Ali Yavuz



Saraydüzü: Basri Baş



Türkeli: İsmail Özcan



Demokrat Parti

Sinop merkez: Orhan Sarı





Büyük Birlik Partisi

Türkeli: Şerife Fener



Bağımsız Türkiye Partisi

Sinop merkez: Hüseyin Gül

Boyabat: Hasan Kaya



Türkiye Komünist Partisi

Sinop merkez: Cazım Akray





Demokratik Sol Parti

Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı



Türkeli: Recep Keser

Boyabat: Davut Çalhan





Bağımsız adaylar

Sinop merkez: Mete Çağdaş

Türkeli: Haşim Özcan