Sinop Ayancık açıklarında füze alarmı! Sahil şeridi apar topar boşaltıldı

Kurban Bayramı sonrasında Karadeniz kıyılarında hareketliliğin sürdüğü bir dönemde yaşanan bu sıra dışı olay, sahil şeridindeki vatandaşlar arasında büyük hareketlilik yarattı. İhbarın ardından devletin tüm deniz ve güvenlik birimleri ilgili koordinatlara sevk edildi.

112'YE GELEN ŞÜPHELİ CİSİM İHBARI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında denizde sıra dışı bir cisim gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sıcak ihbarın hemen ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile jandarma timleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle sahil kesiminde bulunan vatandaşların can güvenliği için bölge kontrollü şekilde boşaltılırken, ekiplerin teknik çalışmalarını rahat yürütebilmesi amacıyla çevreye girişler sınırlandırıldı.

ASKERİ UZMANLARIN İLK İNCELEMESİNDE FÜZE İHTİMALİ ÖNE ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemelerde denizde bulunan cismin füze olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Uzman ekiplerin yaptığı ön değerlendirmelerde cismin yapısal özelliklerinin askeri mühimmatları andırdığı belirtilirken, kesin sonucun teknik analizler sonrasında ortaya çıkacağı ifade edildi. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, herhangi bir risk oluşturmaması amacıyla kontrollü şekilde denizden çıkarılarak muhafaza altına alındı.

KARADENİZ'DE SAVAŞ ARTIKLARIYLA DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞILMIŞTI

Karadeniz'de zaman zaman savaş mühimmatları, askeri ekipman parçaları ve çeşitli şüpheli cisimlerin akıntıyla kıyıya vurduğu ya da denizde tespit edildiği biliniyor. Uzmanlara göre bölgenin yoğun deniz trafiğine sahip olması ve geçmiş dönemlerden kalan çeşitli mühimmatların zaman zaman ortaya çıkabilmesi bu tür olayların yaşanmasına neden olabiliyor. Sinop açıklarında bulunan cismin de benzer bir askeri geçmişe sahip olup olmadığı yapılacak kriminal incelemeler sonucunda netleşecek.