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Sinop'ta denize giren iki üniversite öğrencisinden biri boğuldu

Sinop'ta denize giren iki üniversite öğrencisinden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta denize giren iki üniversite öğrencisinden biri boğuldu

Sinop Üniversitesi öğrencileri Murat Cem Akgül (21) ve arkadaşı Muhammed Emre Aydın (21), Tersane mevkisindeki iskeleden denize girdi. 

İki arkadaşın bir süre sonra yardım istemesi üzerine çevredekiler, emniyet ekiplerine haber verdi. 

Deniz polislerince sudan çıkarılan iki arkadaştan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi, Akgül ise 112 Acil Servis ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Akgül, müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #Deniz #üniversite #öğrenci #murat cem akgül #muhammed emre aydın
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