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Sinop'ta iki grup arasındaki gerginlik

Sinop'un Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sinop'ta iki grup arasındaki gerginlik

Sinop'un Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 30'u tutuksuz toplam 35 sanıkla avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Muhammed ve Yunus Koyun ile tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Muhammed ve Yunus Koyun'un tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.

Bu arada duruşma nedeniyle emniyet ekiplerince adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay
Sinop'un Durağan ilçesinde, geçen yıl eylül ayında iki grup arasında meydana gelen gerginlik sonucu çıkan olaylarda 16 yaşındaki Soner Kara yaşamını yitirmiş ve 15 kişi yaralanmıştı. Olayların büyümesi üzerine ilçede kaymakamlık tarafından bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #Durağan ilçesi #Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi
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