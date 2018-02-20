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Sinop'ta iki servis minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

Sinop'ta, iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki servis minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

Sinop'ta, iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Cevat Ballı'nın kullandığı 57 DT 402 plakalı minibüs, ilçe girişinde Kastamonu yönünden gelen ve orman işçilerini taşıyan Mehmet Oruç idaresindeki 57 S 3068 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araçların sürücüleriyle minibüslerdeki 12 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #Mehmet Oruç #Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi
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