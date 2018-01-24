Üç sağlık çalışanı ve bir köy muhtarı hakkında "görevi ihmal" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı

Sinop'ta, yüksek tansiyon hastalığına bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği kanaatiyle defnedilen ancak daha sonra tüfekle vurulduğu belirlenen 70 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin üç sağlık çalışanı ve bir köy muhtarının yargılanmasına başlandı.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "görevi ihmal" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Erkeç köyü Muhtarı Hakkı Yılmaz, Yıldızlı Mahallesi Sağlık Ocağında görevli doktor İzzet Çeltik ile 112 Acil Servis çalışanları Samet ve eşi Damla Tekdemir katıldı.

Mahkemede, sanık savunmaları dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına kararı vererek, duruşmayı erteledi.



Olay

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 15 Temmuz 2017'de evinin yakınında ölü bulunan ve işlemlerin ardından defnedilen Dudu Çelik'in (70) yakınlarının şikayeti üzerine mezarı açılmış, yapılan incelemede yaşlı kadının av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayın ardından Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca Çelik'in eşi Necati Çelik, üvey oğlu Ş.Ç, Erkeç köyü Muhtarı Hakkı Yılmaz, Yıldızlı Mahallesi Sağlık Ocağı'nda görevli doktor İzzet Çeltik ile 112 Acil Servis çalışanları Samet ve eşi Damla Tekdemir hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, aynı soruşturma kapsamında daha önce yaşlı kadının eşi Necati Çelik'in tutuklanmasına karar vermiş ancak yapılan itiraz üzerine Çelik, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



























