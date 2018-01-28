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Sinop'ta trafik kazaları: 10 yaralı

Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazaları: 10 yaralı

Cemil Maviş'in kullandığı 57 DS 394 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Şükrü Berat İlhanoğlu (16), Mehmet Can Tunç (17), Furkan Çobanoğlu (16) ve Recep Akkoca yaralandı.

Boyabat Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları ciddiyetini koruyan yaralılardan Şükrü Berat İlhanoğlu ve Furkan Çobanoğlu, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Nuri Öztürk (36) idaresindeki 44 BN 938 plakalı otomobil ise Osmanköy Bölge Trafik Merkezi önünde Hasan Aslanyürek'in kullandığı 57 EE 316 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Emine (35) ve 8 yaşındaki Çınar Öztürk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Eski milletvekili yaralandı
Eski AK Parti Sinop Milletvekili Cengiz Tokmak yönetimindeki 57 AK 057 plakalı otomobil, Sinop Havalimanı yolu kavşağında Ramazan Tuncel idaresindeki 57 FC 570 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan Tokmak ile Tuncel, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik Kazaları #Sinop #Cengiz Tokmak #10 yaralı
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