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Sinop'ta yaralı martıya jandarma şefkati

Sinop'ta kanadı kırık halde yol kenarında bulunan martıya ilk müdahaleyi, bölgede devriye görevindeki jandarma ekipleri yaptı.

Sinop'ta yaralı martıya jandarma şefkati

Demirci köyü mevkisinde önleyici devriye hizmeti görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kenarında yaralı bir martı gördü. 

Burada ekiplerce ilk müdahale yapılan martının, aldığı darbe nedeniyle, kanadının kırıldığı belirlendi. 

Jandarma aracına konulan martı, tedavisi için Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. 

Burada ameliyat edilen martının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop
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