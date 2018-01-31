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Sinop'taki iki grup arasındaki gerginlik: 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi

Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sinop'taki iki grup arasındaki gerginlik: 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi

 Sinop'un Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 25'i tutuksuz 27 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Muhammed ve Yunus Koyun ile tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Muhammed ve Yunus Koyun'un tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Şubat'a ertelendi.
Bu arada duruşma nedeniyle emniyet ekiplerince adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay
Sinop'un Durağan ilçesinde, geçen yıl eylül ayında iki grup arasında meydana gelen gerginlik sonucu çıkan olaylarda 16 yaşındaki Soner Kara yaşamını yitirmiş ve 15 kişi yaralanmıştı. Olayların büyümesi üzerine ilçede kaymakamlık tarafından bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #Durağan ilçesi #Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi
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