banner968
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti

Sinop'un Ayancık İlçesi'nin 150 yıllık tarihi fotoğraflarla anlatıldı

Sinop'un Ayancık İlçesi'nin 150 yıllık tarihi fotoğraflarla anlatıldı. İstanbul Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki "TARABALAR Bir Ayancık Belgeseli" adlı sergide birbirinden güzel 16 bin 800 fotoğraf yer alıyor.

Sinop'un Ayancık İlçesi'nin 150 yıllık tarihi fotoğraflarla anlatıldı

"TARABALAR" Bir Ayancık Belgeseli adlı fotoğraf sergisi İstanbullu sanat severlerle buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen sergiye sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Fotoğraf sergisini düzenleyen belgesel fotoğrafçı Volkan Atılgan, açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

"Tarabalar" kelimesi tahtadan yapılan çit anlamına geliyor. Peki TARABALAR Ayancık için ne anlam taşıyor?

Fotoğraf sergisinde tam 16 bin 800 fotoğraf bulunuyor ve Ayancık'ın 150 yıllık tarihine ışık tutuyor.

"TARABALAR" Bir Ayancık Belgeseli adlı fotoğraf sergisi, Sefaköy'de 13 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sinop
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.