Sinop'un Ayancık İlçesi'nin 150 yıllık tarihi fotoğraflarla anlatıldı. İstanbul Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki "TARABALAR Bir Ayancık Belgeseli" adlı sergide birbirinden güzel 16 bin 800 fotoğraf yer alıyor.

"TARABALAR" Bir Ayancık Belgeseli adlı fotoğraf sergisi İstanbullu sanat severlerle buluştu.



Küçükçekmece Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen sergiye sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok önemli isim katıldı.



Fotoğraf sergisini düzenleyen belgesel fotoğrafçı Volkan Atılgan, açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.



"Tarabalar" kelimesi tahtadan yapılan çit anlamına geliyor. Peki TARABALAR Ayancık için ne anlam taşıyor?



Fotoğraf sergisinde tam 16 bin 800 fotoğraf bulunuyor ve Ayancık'ın 150 yıllık tarihine ışık tutuyor.



"TARABALAR" Bir Ayancık Belgeseli adlı fotoğraf sergisi, Sefaköy'de 13 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.





ulusal.com.tr