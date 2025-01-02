Sinop'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sinop'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sinop'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Sinop'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sinop-Erfelek kara yolu Çelen köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Halil Ö’nün kullandığı 34 GAH 663 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ramazan Y. idaresindeki 57 ACB 209 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücülerden Halil Ö. ile aynı araçta bulunan İbrahim T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ramazan Y. ile diğer araçtaki Oğuzhan Y. ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Sinop trafik kazası
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