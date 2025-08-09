Sinop’ta orman yangını çıktı! Köklen köyü boşaltıldı, müdahale sürüyor

Sinop’un Durağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Köklen köyü yakınlarında etkili oldu.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve 10 ilk müdahale aracının katıldığı, takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopterin daha bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ın da bölgede çalışmaları ilgili kurum müdürleriyle birlikte koordine ettiği ifade edildi.