Sinop'ta trafik kazası! Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sinop'un Gerze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 29 yaşındaki Onur Peker'in kullandığı motosikletin çarptığı 84 yaşındaki Şükriye Dinç hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Sinop'un Gerze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sinop-Samsun kara yolunun hastane kavşağı mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Onur Peker yönetimindeki 55 APR 814 plakalı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki Şükriye Dinç'e çarptı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Onur Peker Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Şükriye Dinç ise Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şükriye Dinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsü Onur Peker'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı