Fatih'te, sinyal kesici cihazla aracın kapılarının kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Eylül'de İskender Paşa Mahallesi'nde aracını park eden okul müdürü İ.Y'yi (37) takip eden şüpheli, sinyal kesici cihazla aracın kapısının kilitlenmesini engelledi.



Zanlı, otomobildeki içinde 20 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlıktan 13 suç kaydı bulunan M.K. (46) olduğunu tespit etti.



Ekipler, Fatih'teki adrese düzenledikleri operasyonda, M.K'yi gözaltına aldı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.