TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
"İşgalci devletin gözetiminde işlenen iğrenç bir suç"

"Sinyal kesici"yle otomobilden hırsızlık iddiası

Fatih'te, sinyal kesici cihazla aracın kapılarının kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

"Sinyal kesici"yle otomobilden hırsızlık iddiası

Alınan bilgiye göre, 27 Eylül'de İskender Paşa Mahallesi'nde aracını park eden okul müdürü İ.Y'yi (37) takip eden şüpheli, sinyal kesici cihazla aracın kapısının kilitlenmesini engelledi.

Zanlı, otomobildeki içinde 20 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. 

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlıktan 13 suç kaydı bulunan M.K. (46) olduğunu tespit etti. 

Ekipler, Fatih'teki adrese düzenledikleri operasyonda, M.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fatih #sinyal kesici #hırsızlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.