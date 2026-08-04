Siparişi sordu diye döner bıçağıyla saldırdı! Motokuryeye kan donduran vahşet!

Yaşanan kanlı saldırının ardından kurye sektörü ayağa kalktı. Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu, Antalya Motorlu Kuryeler Derneği ve Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda motokurye, meslektaşları Semih Sungur'a destek olmak ve sektördeki çalışma şartları ile şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bir eylem düzenledi. Motosikletleriyle konvoy oluşturan kuryeler, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Eylem alanında kuryeler adına ortak basın açıklamasını okuyan Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Nihat Özdemir, her gün trafikte iki teker üzerinde ekmek mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, "Akşam evimize sağ salim dönebilecek miyiz endişesiyle çalışıyoruz. Semih Sungur'a yönelik gerçekleştirilen saldırı bizi derinden yaraladı. Bu vahşeti ve vicdansızlığı kabul etmiyoruz. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.