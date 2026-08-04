Siparişi sordu diye döner bıçağıyla saldırdı! Motokuryeye kan donduran vahşet!
Antalya'da sipariş almaya gittiği restoranda işletme sahibinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan motokurye Semih Sungur ağır yaralandı.
Özel bir firmada kuryelik yapan Semih Sungur, sistemine düşen bir siparişi teslim almak üzere motosikletiyle söz konusu adrese ulaştı. Restoran sahibi A.Ş.'nin siparişin henüz hazır olmadığını belirtmesi üzerine beklemeye geçen Sungur'un, bir süre sonra siparişin son durumunu sormasıyla taraflar arasında gerilim yaşandı.
Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine işletme sahibi A.Ş., iddiaya göre Sungur'a küfrederek elindeki döner bıçağıyla hamle yaptı. Saldırı esnasında restorandaki bir sandalyeyi siper ederek kendini korumaya çalışan kuryenin sağ elindeki iki parmağı kesildi.
İşletme sahibinin, arbede sırasında kırılan döner bıçağıyla saldırısına devam etmesi sonucunda Sungur, omuz ve bacağından da yaralar aldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan vahşetin ardından, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye, ambulansla doğrudan Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Burada gerçekleştirilen acil müdahalenin ardından Sungur, kopma derecesine gelen parmaklarına mikrocerrahi işlem uygulanması zorunluluğu nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Ameliyat sonrası durumunu "Şu anda elimde 30' a yakın dikiş var. Operasyon benim için zor geçti" sözleriyle özetleyen Semih Sungur, saldırıya giden süreci ve yaşadığı dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı:"Olay günü bana işletmeden sipariş geldi. Benim işletmeye varmam 8-10 dakikaydı. Normalde o süreçte siparişin hazır olması gerekiyordu. Yoğunluk veya sipariş yoktu. İşletmeye gittiğimde siparişten haberi olmadıklarını söylediler. Kontrol ettiklerinde sistemleri açıktı, sistemimiz kapalı diye yalan söylediler. Sistemi kontrol ettiler , sistemleri açıktı, siparişleri de görüyorlardı. Bekle 2 dakika hazırlayalım dediler. Ben de dışarıya çıkıp oturup beklemeye başladım. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bekledim. Arada da bir veya iki kere sordum siparişin durumunu. İçeriye girip tekrardan siparişin durumunu sordum .Şahısta ‘bu ne ya, iki de bir sorup durmasana , hazırlıyoruz işte beklemek istemiyorsan git başka kurye gelsin' diyerek beni azarlar tarzda konuştu. Onun üzerine sözlü tartışma çıktı. Bu sözlü tartışma daha sonra şahsın bana döner bıçağıyla gelmesiyle şiddete dönüştü. Ben orada bulunan sandalyelerden birini kendimi savunmak için kullandım. Sandalyeyi yakalayarak aradan elimi çekti ve elime darbe aldım. Çevredekiler bizi ayırdı daha sonra olay yerine polis ve ambulans ekiplerini çağırdık. Şahıstan ve işletmeden bizzat şikayetçi olacağım. Bugün itibariyle avukatlarımla da görüşerek bizzat şikayetçi olacağım. Şuan da elimde 30' a yakın dikiş var. Operasyon benim için zor geçti. Dikişi hala hissediyorum. Bunun üzerine parmaklarımı alçıya aldılar hareket etmesin diye. Pek hareket ettirmemeye çalışıyorum"
Yaşanan kanlı saldırının ardından kurye sektörü ayağa kalktı. Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu, Antalya Motorlu Kuryeler Derneği ve Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda motokurye, meslektaşları Semih Sungur'a destek olmak ve sektördeki çalışma şartları ile şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bir eylem düzenledi. Motosikletleriyle konvoy oluşturan kuryeler, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Eylem alanında kuryeler adına ortak basın açıklamasını okuyan Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Nihat Özdemir, her gün trafikte iki teker üzerinde ekmek mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, "Akşam evimize sağ salim dönebilecek miyiz endişesiyle çalışıyoruz. Semih Sungur'a yönelik gerçekleştirilen saldırı bizi derinden yaraladı. Bu vahşeti ve vicdansızlığı kabul etmiyoruz. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Yaralanan kuryenin önümüzdeki aylarda yaşayacağı kaçınılmaz ekonomik mağduriyete de dikkat çeken Özdemir, işletmenin çalıştığı platformlardan men edilmesini desteklediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:"Semih kardeşimiz aldığı bıçak darbeleri nedeniyle en az 3-4 ay çalışamayacak. Bu kardeşimizin geçimini kim sağlayacak? Bağ-Kur primlerini kim ödeyecek? Evinin, çoluğunun çocuğunun rızkını kim karşılayacak? Şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ayrıca olayın yaşandığı işletmenin sipariş platformundaki hesabının kapatılmasını da olumlu buluyoruz"