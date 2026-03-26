Sıra dışı kaza: Kontrolden çıkan elektrikli aracın çarptığı otomobil takla attı

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.

Dar alanda hızlanan araç, önce sitenin otopark kapısına çarptı. Kapıyı kırarak yola çıkan otomobil, yolun karşısında park halinde bulunan bir araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Tesla marka otomobil yol kenarına savrulurken, park halindeki araç ise takla atarak ağır hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle çift yönlü yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.