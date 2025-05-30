'Şırdancı Mehmet' takma isimli Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk, eşi Hanım Çubuk’u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
'Şırdancı Mehmet' takma isimli Mehmet Çubuk gözaltına alındı!
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Daha önce THY uçağında kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesiyle gündem olan ve bu nedenle 6 ay uçuş yasağı alan Çubuk, iddiaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katıldığı bir yemek programında kendisini "Şırdancı Mehmet" olarak tanıtan Mehmet Çubuk, THY ile yaptığı bir uçuş sırasında kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olmuş ve 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı. Çubuk, şimdi ise eşi Hanım Çubuk’u darp ettiği iddiasıyla gündemde.

İddiaya göre çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Hanım Çubuk’un vücudunda çok sayıda darp izi ve lezyon tespit edildi. Bunun üzerine Mehmet Çubuk polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltı sürecinin ardından açıklama yapan Mehmet Çubuk, darp iddialarını reddetti. Olayın abartıldığını savunan Çubuk, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimi darp etmedim. Sadece biraz tartıştık, bağrıştık. Komşular şikayet edince olay büyüdü. Gözaltına alınmadım, durum yanlış anlaşıldı. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda. Aramızda bir sorun yok.”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Çubuk, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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