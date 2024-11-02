Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti

Şişli'de iki gündür kayıp olan Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kamera kayıtları ortaya çıkınca iddiaya göre gözaltına alınan şüpheli minik Şirin’i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
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İstanbul Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalar yapan polis ekipleri, 6 yaşındaki minik kızın cansız bedenine ulaştı. Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken kamera görüntüleri ortaya çıktı. İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sabah gazetesindeki habere göre, şüpheli ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi.

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