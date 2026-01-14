Sirkeci'de panik anları: İşten çıkarılan çalışan, gözünü kırpmadan tetiğe bastı!

Olay, 8 Ocak tarihinde Fatih Sirkeci’de bulunan Doğubank İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş hanındaki bir telefoncuda çalışan ve işten çıkarılan şüpheli, eski patronuyla konuşmak üzere dükkana geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında getirdiği silahı çeken eski çalışan, dükkana peş peşe ateş açtı. Silah seslerinin yankılandığı iş hanında bulunan vatandaşlar ve esnaf büyük bir korkuyla sağa sola kaçışarak çevre dükkanlara sığındı.

Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

KİMLİĞİ KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceledi. Görüntülerde şüphelinin iş hanına girdikten hemen sonra işletmeye yöneldiği ve tereddüt etmeden silahını ateşlediği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda saldırganın kimliği 35 yaşındaki A.K. olarak tespit edildi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli A.K., dün olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki ifadesinde iş yeri sahibiyle arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğunu belirten şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma dosyasına giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde, şüphelinin soğukkanlı bir şekilde içeri girip ateş açtığı ve o sırada çevrede bulunanların yaşadığı panik anları yer aldı.