Şırnak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Şırnak siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram (Cumhur İttifakı)

Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı (Cumhur İttifakı)

Kumçatı beldesi: Nimet Demir (Cumhur İttifakı)

Beytüşşebap: Habip Aşan (Cumhur İttifakı)

Cizre: Eşref Müjde (Cumhur İttifakı)

Güçlükonak: Bahattin Aktuğ (Cumhur İttifakı)

Fındık Beldesi: Abdulselam İmre (Cumhur İttifakı)

İdil: İsmail Genç (Cumhur İttifakı)

Karalar beldesi: Halef İnan (Cumhur İttifakı)

Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca (Cumhur İttifakı)

Silopi: İbrahim Tayşun (Cumhur İttifakı)

Çalışkan beldesi: Nadir Tosun (Cumhur İttifakı)

Başverimli beldesi: Medeni Tatar (Cumhur İttifakı)

Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu (Cumhur İttifakı)

Uludere: Sait Ürek (Cumhur İttifakı)

Hilal beldesi: Cevher Benek (Cumhur İttifakı)

Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız (Cumhur İttifakı)

Şenoba beldesi: Alihan Babat (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Şırnak: Osman Can

Balveren beldesi: Ahmet Ertak

Kasrik beldesi: Nedim Bilik

İdil: Fikret Ağırman

Karalar beldesi: Ekrem Sağlam

Silopi: Cemal Cengiz

Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak

Çalışkan beldesi:Hasan Mete

Görümlü beldesi:Muhsin Özdemir

Uludere: Salih Tanık

Şenoba beldesi: Sabri Babat

Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu



Halkların Demokratik Partisi

Şırnak: Hişyar Uysal

Beytüşşebap: Cahit Özkan

Güçlükonak: M. Emin Kılıç

Kumçatı beldesi: Dursun Çakır

Kasrik Beldesi: Ali Aktaş

Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak

Balveren beldesi: Şihmus Sidar

Cizre: Mehmet Ziriğ

Silopi: Sülayman Şavluk

İdil: Niyazi Çevrim

Fındık beldesi: Ahmet İmre

Uludere: Selahattin Ürün



Saadet Partisi

Şırnak: Orhan Ürün

Balveren beldesi: Mücahit Sansür

Kasrik beldesi: Metin Şanlı

Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat

Uludere: Mücahit Sarımsakçı

Hilal beldesi: Çağrı Kandemir

Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem

Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram

Beytüşşebap : Abdullah Enes

Cizre: Feyroz Bozkurt

Güçlükonak: Uğur Güzel

Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş

İdil: Yasin Bakır

Karalar beldesi: Hasan Turgut

Sırtköy beldesi:Mehmet Esen

Silopi: Enes Yılmaz

Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu

Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven