Şırnak Cizre’de otlayan inek Dicle Nehri’ne düştü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde nehir kenarında otlayan bir inek, Dicle Nehri’ne düşerek mahsur kaldı. Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi eski Dicle Karakolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, nehir kenarındaki yeşil alanda otlayan inek bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. Hayvanın nehirde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehrin dik ve balçıklı kıyısında mahsur kalan ineği kurtarmak isteyen ekipler zor anlar yaşadı.

İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

İtfaiyenin çabaları sonuç vermeyince bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü’nden iş makinesi talep edildi. Olay yerine gelen iş makinesiyle inek halatlarla bağlanarak düştüğü yerden yukarı çekildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen inek, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. Hayvanın sahibi ise kurtarma çalışmasına katılan ekiplere teşekkür etti.