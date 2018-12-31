Şırnak, Kars ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bugün gün tatil edildi

Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya devam ederken büyük bir merakla beklenen kar tatili açıklaması valilik tarafından yapıldı ve okullar tatil edildi.



Erzincan Valiliği´nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır” denildi.



Kars'ta okullar öğleden sonra tatil edildi

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

Kars'ta sabah saatelerinde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Valilikte yapılan yazılı açıklamada, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarım gün ara verildiği bildirildi.

Kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır."



Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime yarım gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde bugün öğleden sonra okullar tatil edildi.

Kar ve tipi dolayısıyla Şırnak-Siirt kara yolu, Birini mevkisinde ulaşıma kapandı. Kent merkezinde zincirsiz araçlar yolda kalırken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İl genelinde 28 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.