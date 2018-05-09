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Şırnak'ta 2 çocuk sel sularına kapılarak kayboldu

Şırnak Kumçatı' da sağanak yağış ile taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu.

Şırnak'ta 2 çocuk sel sularına kapılarak kayboldu

Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı.

Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kumçatı #şırnak
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