Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonda merkeze bağlı Tahtakayalıkları mevkisinde araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, araziye gizlenmiş 4 el yapımı patlayıcıda 40 kilogram patlayıcı kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, patlayıcıların bomba imha uzmanlarınca imha edildiği kaydedildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.