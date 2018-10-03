Şırnak’ın Cizre ilçesinin Tepeönü köyünde asırlık “zev” geleneği bugünde yaşatılıyor. “Zev” Kürtçe’de şükür ve bereket anlamına geliyor. Yöre insanı, her sonbaharda, köy meydanında hazırladıkları yer sofrasında buluşuyor. Bu buluşma, birlik, beraberlik ve dayanışmayı simgeliyor.

Koca bir köy, Ata mirası geleneklerine sahip çıkıyor. O gelenek sayesinde de yılın bir günü aynı sofrada buluşuluyor.Şırnak’ın Cizre ilçesinin Tepe Köyünde, Kürtçe şükür ve bereket anlamını taşıyan “zev” geleneği bugünde yaşatılıyor.Sonbahara özgü asırlık gelenek için önce köy camisinden anons yapılıyor. Yemek saati köylülere duyuruluyor.Her evde bu gelenek için gün boyu yemekler hazırlanıyor. Duyurulan saate kadar hazırlıklar tamamlanıyor. Köy meydanında kurulan 300 metrelik yer sofrasına tepsilerle taşınıyor.70 haneli köyün her yaştan sakini bu sofrada bir araya geliyor. Kimi zaman çevre köylerden de katılım oluyor.Birlikte yenilen yemeğin ardından bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmek için dua ediliyor.