Şırnak'ta gökyüzünü uçurtmalar süsledi. Kato Dağı eteklerinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkülerin söylendiği, oyunların oynandığı şenlikte Kardeşlik halayı çekildi. Tüm konuşmalarda Mehmetçik'e selam gönderildi.

Mehmetçik Kato Dağı'na huzur getirdi. Dağda artık uçurtmalar ve çocuklar var.



Şırnak Beytüşşebap'ta 1'inci Kato Dağı Uçurtma Şenliği düzenlendi.



Şenlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı.



Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Dağ bu kez çocuk kahkahalarıyla yankılandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin huzura kavuşturduğu ilçede yapılan şenlik renkli görüntülere sahne oldu.



Yöresel kıyafetler giyildi. Yurttaşlar 7'den 70'e kol kola girdi. Kardeşlik halayı çekti.



Çocuklar çuval ve halat çekme yarışmaları yaptı. Miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu.



Bölgede görev yapan Şengül Öğüt herkesi ilçeyi görmeye davet etti.



Yemeklerin yenildiği, türkülerin söylendiği şenlik Kato Dağı'nın tüm doğal güzellikleri içerisinde son buldu.





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